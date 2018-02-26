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Рынок акций в начале недели обновляет максимумы после повышения рейтинга РФ


Рынки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале недели обновляет исторические максимумы по индексу Мосбиржи и локальные - по индикатору РТС после повышения рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск понедельника рос на 1,4% - до 2369 пунктов, индекс РТС - на 2,5% - до 1334 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи обновил в понедельник исторический рекорд, поднявшись до 2370,71 пункта, индекс РТС вырос до максимума с июля 2014 года – 1334,73 пункта. Лидируют бумаги ВТБ, дорожающие на 4,8% в ожидании публикации отчетности по МСФО за 2017 год.

Стоимость нефти с утра колебался около 67,1 доллара за баррель по марке Brent.

S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом.

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