Биржи АТР закрылись ростом индексов на оптимизме, пришедшем из США

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам понедельника вслед за подъемом на американских биржах в пятницу, а также на внутренних корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 22153,63 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,23%, до 3329,57 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 2,24%, до 1815,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,65% - до 31469,26 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,71%, до 6042,2 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,25%, до 2457,65 пункта.

С оптимизмом восприняли инвесторы рост на биржах США в пятницу в среднем на 1,6% по основным индексам после публикации отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил о росте экономики США, отметив скачок инфляции в конце прошлого года, но не указав при этом на необходимость ускорения темпов повышения базовой ставки в 2018 году. Теперь участники рынка ожидают первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва, которое состоится во вторник.

"Очевидно, что самым важным аспектом первого выступления Пауэлла в конгрессе будут комментарии, связанные со ставкой и инфляционными ожиданиями, но не следует удивляться, если новый глава ФРС просто перефразирует текущую риторику регулятора, чтобы не вызывать колебаний на рынке", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan).

Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости макрорегиона. Так, в минувшую пятницу после закрытия торгов стало известно, что китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group Co. (Geely) приобрел 9,69% акций немецкой Daimler, став его крупнейшим акционером. На этом фоне акции китайской компании подорожали на 6,5% по итогам понедельника.