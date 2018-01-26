Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Норникеля" и TCS Group

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Норникеля" и TCS Group Holding Plc, в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 3,44%, до 6,16 доллара, "Лукойла" LKOH - на 3,11%, до 68,98 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,95%, до 141,4 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP поднималась на 4,07% - до 5,27 доллара, "Газпром нефти" - на 2,61%, до 25,55 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 5,4%, до 2,11 доллара, Сбербанка SBER - на 4,98%, до 21,31 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,33%, до 22,52 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 1,08% - до 20,54 доллара, "Северстали" CHMF - дорожали на 1,5%, до 16,9 доллара. Цена расписок НЛМК увеличивалась на 1,17% - до 26,76 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT росла на 2,34%, до 21,85 доллара, "Ленты" - на 1,42%, до 6,78 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 1,41%, до 4,52 доллара.