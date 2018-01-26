Биржи Европы растут вслед за рынками США и Азии

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж растут в понедельник, следуя за положительной динамикой на американских и азиатских биржевых площадках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,51%, до 7281,13 пункта, французский CAC 40 на 0,71%, до 5355,51 пункта, немецкий DAX - на 0,93%, до 12600,55 пункта.

В понедельник в Европе не ожидается макроэкономической статистики, которая могла бы указать рынку его дальнейшую динамику, и участники торгов следуют за настроениями американских и азиатских инвесторов.

Биржи США в пятницу закрылись ростом в среднем на 1,6% по основным индексам на фоне отчета ФРС о развитии американской экономики. Азиатские биржи ранее в понедельник, в свою очередь, поддержали оптимизм в США в ожидании первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы американского Федрезерва, которое состоится во вторник.

Аналитики компании "Сбербанк SBER КИБ" в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости, отмечают, что в понедельник в центре внимания будут ЕЦБ и Германия, в последующие дни - Федрезерв, план выхода Великобритании из ЕС и индексы PMI.

В частности, президент ЕЦБ Марио Драги ближе к вечеру выступит перед экономическим комитетом Европарламента в Брюсселе. "Большое внимание, вероятно, привлечет съезд партии Ангелы Меркель, на котором должны быть утверждены условия формирования новой правительственной коалиции", - добавляют эксперты компании.