Акции ВТБ растут более чем на 6% на позитивном отчете по МСФО

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Акции ВТБ растут более чем на 6% после выхода позитивной отчетности по МСФО за четвертый квартал и весь 2017 год, свидетельствуют данные торгов.

К 12.19 мск акции банка поднимались на 6,18%, до 5,495 копейки. При этом индекс Мосбиржи рос на 1%, следует из данных Московской биржи.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам 2017 года составила 120,1 миллиарда рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. В четвертом квартале чистая прибыль группы увеличилась в 2,5 раза — до 44,8 миллиарда рублей. Таким образом, показатель прибыли оказался выше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль в размере 104,4 миллиарда рублей по итогам 2017 года и 29,15 миллиарда рублей в четвертом квартале.