Рубль уверенно растет к доллару и евро, отыгрывая рейтинговое решение S&P по РФ

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рубль днем уверенно рос к доллару и к евро, отыгрывая решение агентства S&P повысить рейтинг России до инвестиционного уровня, говорят трейдеры.

Попытки рынка нефти закрепиться на уровне 67 долларов за баррель и налоговый период также поддерживают валюту РФ, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.15 мск снижался на 0,6 рубля - до 55,92 рубля, курс евро - на 0,61 рубля и равнялся 69,02 рубля.

Доллар и евро обновили в понедельник минимумы с конца и середины января, соответственно, опустившись до 55,85 рубля и 68,82 рубля.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ S&P

Курс рубля днем уверенно рос к доллару и к евро после рейтингового решения S&P по РФ.

Агентство в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом.

Рынок нефти получает поддержку от временного прекращения работ на ливийском месторождении Эль-Филь (El Feel, Elephant) в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок. Также росту нефти способствуют заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране. В январе-марте она будет намного ниже предельных значений, установленных в рамках соглашения ОПЕК+, считает министр.

Приходящиеся на текущую неделю налоговые платежи февраля также поддерживают спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 0,9-1,1%. Рублевая цена "черного золота" поднялась в район уровня 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

На фоне повышения рейтинга агентством S&P и позитивного восприятия рисков пара USD/RUB опустилась ниже уровня 56, отметил Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Кроме того, поддержку рублю окажет последний день уплаты в бюджет НДПИ (ожидается рекордный объем - 480 миллиардов рублей). По нашей оценке, пара USD/RUB завершит день вблизи отметки 55,8", - добавил он.

Локальный валютный рынок останется не только проекцией динамики сырьевых котировок и рисковых активов, но и локальной напряженности с валютной ликвидностью, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"С конца прошлой недели ставки по фондированию в долларах превысили порог в 3% годовых, что по истечении налогового периода может оказать давление на спотовой рынок. По этой причине ожидаем стабилизации пары USD/RUB в интервале 56-56,5 по истечении рейтинговой эйфории", - добавил он.