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Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются днем на данных о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.26 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% - до 66,88 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - опускалась на 0,2%, до 63,42 доллара за баррель.

Трейдеры беспокоятся о росте добычи нефти в США. Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), опубликованным в пятницу, по итогам завершившейся 23 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США выросло на одну единицу, до 799 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось на две штуки, или на 1,1%, до 179 штук. Общее число буровых установок в США за отчетную неделю поднялось на три штуки - до 978 единиц.

При этом в ходе утренних торгов мировые цены на нефть демонстрировали позитивную динамику, в частности, трейдеры отыгрывали новости из Ливии и Папуа-Новой Гвинеи о приостановке работ на месторождениях.

В субботу Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC) официально объявила форс-мажор на месторождении Эль-Филь в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок. До закрытия на месторождении добывалось 70 тысяч баррелей нефти в день при производственной мощности в 90 тысяч баррелей в день.

Кроме того, из-за землетрясения в Папуа-Новой Гвинее магнитудой 7,5 нефтекомпании приостанавливают свою работу в регионе. Так, ExxonMobil закрыла завод по кондиционированию газа, который находится недалеко от эпицентра землетрясения, а Oil Search заявила о прекращении некоторых производственных операций в качестве меры предосторожности.

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