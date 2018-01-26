Индексы РФ растут на оптимизме после повышения рейтинга России

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется в уверенном плюсе в понедельник на оптимизме, нахлынувшем после улучшения суверенного рейтинга России агентством S&P до инвестиционного.

Индекс Мосбиржи к 16.44 мск прибавлял 0,95%, до 2358,96 пункта, индекс РТС - 2,06%, до 1327,76 пункта, следует из данных Московской биржи.

Более того, индекс Мосбиржи обновил ранее в понедельник исторический рекорд, поднявшись до 2376,96 пункта, индекс РТС вырос до максимума с июля 2014 года — 1339,411 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" падал при этом на 55 копеек, до 55,97 рубля, курс евро - на 68 копеек, до 68,95 рубля.

Майский фьючерс марки Brent дешевел на 0,39%, до 66,78 доллара за баррель.

"В ночь с пятницы на субботу международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России со спекулятивного до инвестиционного уровня, и теперь два из трёх основных международных рейтинговых агентств оценивают суверенный рейтинг РФ на отметке "BBB-". Безусловно, это хороший знак для всех российских активов, но поскольку в этом мало кто сомневался, вся эмоциональная реакция будет отыграна одним днём", - полагает Василий Олейник из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции ВТБ поднимались более чем на 6% и уже обновили максимум с середины ноября на данных по МСФО за четвертый квартал и весь 2017 год, которые оказались выше консенсус-прогноза РИА Новости.

К текущему моменту акции банка дорожают на 4,54%, до 5,41 копейки (уже поднимались до 5,583 копейки).

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам 2017 года составила 120,1 миллиарда рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. Расходы ВТБ на резервы за год сократились на 18,6% - до 171,9 миллиарда рублей.

В четвертом квартале чистая прибыль группы увеличилась в 2,5 раза — до 44,8 миллиарда рублей, отчисления в резервы снизились на 16,7%, до 53,7 миллиарда рублей.

Эксперты РИА Новости ожидали чистую прибыль в размере 104,4 миллиарда рублей по итогам 2017 года и 29,15 миллиарда рублей в четвертом квартале. Расходы на резервы по итогам 2017 года оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали их на уровне 163,1 миллиарда рублей, при этом по итогам четвертого квартала они прогнозировались на уровне 45,3 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста также – акции "Норникеля" (3,98%), ИСКЧ (2,93%), МТС MTSS(2,56%), ММК (2,44%), обыкновенные акции "Россетей" (1,94%) и префы Сбербанка SBER(1,92%).

Среди лидеров падения - акции "Магнита" MGNT(-4,79%), префы "Селигдара" SELG(-2,34%), ГДР "En+" (-1,96%) и акции НМТП (-1,25%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В России рынок завершит день в плюсе и может продолжить рекордную серию, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Изменение национального рейтинга РФ агентством S&P создаёт общий позитивный фон для российских активов. К тому же в американских казначейских обязательствах наметилась коррекция, что будет способствовать повышению глобального аппетита к риску", - комментирует он.

В настоящее время индекс Мосбиржи перешел в состояние бокового движения, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал". Некоторое влияние на завершение локальных торгов может оказать вечерняя публикация январской статистики по изменению объемов продаж новостроек в США (18.00 мск), полагает он. Аналитик ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с существенным повышением, порядка 1% по итогам дня.