Рубль вечером рос к доллару и к евро на рейтинговых действиях

МОСКВА, 26 фев ПРАЙМ. Рубль вечером слегка уменьшил рост к доллару и увеличил к евро, отыгрывая курсовые колебания форекс, где европейская валюта сползла до уровня 1,23 доллара.

Рейтинговые решения по российской экономике от ведущих агентств продолжили поддерживать курс валюты РФ в районе многонедельных максимумов, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.30 мск снижался на 0,56 рубля - до 55,96 рубля, курс евро - на 0,84 рубля, до 68,79 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Курс рубля к доллару и евро вечером повышался, отыгрывая позитивные рейтинговые решения, касающиеся российской экономики.

Агентство в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом.

Рынок нефти к вечеру сполз вниз, не сумев закрепиться на уровне 67 долларов за баррель сорта Brent. Трейдеры беспокоятся о росте добычи нефти в США. Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), опубликованным в пятницу, по итогам завершившейся 23 февраля рабочей недели число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну единицу, до 799 единиц. Количество газодобывающих установок при этом увеличилось на две штуки, или на 1,1%, до 179 штук.

Перечисление в бюджет февральских налогов на этой неделе также поддерживает курс рубля, хотя ослабление евро до 1,23 доллара обусловило его несколько большие потери, чем у доллара против российской валюты.

В итоге доллар вечером снижался против рубля на 1%, евро – на 1,2%. Рублевая цена "черного золота" оставалась около уровня 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль к вечеру удерживается вблизи достигнутых в течение дня максимумов против доллара и евро, приостановить падение пары доллар/рубль в ближайшие часы может минимум января около 55,58 рубля, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Евро также остается склонным к снижению против российской валюты, но в случае ухудшения внешнего фона может устремиться к коррекции в район 70 рублей", - добавил она.

На торгах вторника валюта США будет колебаться в диапазоне 55,5-56,5 рубля, евро – в коридоре 68,3-69,5 рубля, оценивает Иван Марчена из компании Forex Club.