Доллар перешел к росту накануне выступления главы ФРС США

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доллар дорожает к евро и иене, индекс доллара незначительно увеличивается, переходя к росту после снижения, - инвесторы ожидают выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.08 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 89,94 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,2295 доллара с 1,2304 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 107,04 иены за доллар со 106,79 иены на прошлых торгах.

Доллар незначительно растет в цене вечером в понедельник, до этого на торгах он дешевел. Снижение доллара ранее было вызвано коррекцией после роста на прошлой неделе. Среди факторов снижения аналитики агентства MarketWatch также называют фиксацию прибыли на росте доллара и перевод средств в другие активы, а также снижение доходности казначейских облигаций США.

Бумаги казначейства выпуском на 10 лет снижалась в стоимости в понедельник до 2,852 пункта.

Трейдеры также ожидают первого выступления Джерома Пауэлла в качестве главы Федрезерва. Во вторник он выступит перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей конгресса США. Инвесторы надеются услышать от него комментарии по денежно-кредитной политике и экономике. Пауэлл также выступит в конгрессе в четверг.

Индекс доллара колебался, "так как инвесторы оценивали снижение доходности облигаций и длинный список событий на этой неделе, которые влекут за собой риски (снижения стоимости американской валюты - ред.)", сказал агентству главный рыночный аналитик Commonwealth FX Омер Эсинер (Omer Esiner).