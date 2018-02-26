Биткоин растет в цене на малоликвидном рынке, оставаясь выше $10 тыс

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Цена биткоина (bitcoin) в понедельник растет, оставаясь выше психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. При этом аналитики отмечают слабую ликвидность на рынке криптовалют и не ожидают дальнейшего стремительного роста биткоина.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.25 мск биткоин дорожал на 7,99% - до 10,243 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 8,76% - до 10,18 тысячи долларов, на OKEx - на 8,62%, до 10,19 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 6,28% - до 10,18 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, Ethereum дорожал на 4,24% - до 866,62 доллара, Ripple - на 3,22%, до 0,95 доллара, Bitcoin Cash - на 6,36%, до 1,1239 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 447,13 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 39% всего рынка криптовалют.

"Текущий рост биткоина можно объяснить в первую очередь низкой ликвидностью и попыткой крупных участников выбить по стопам всех, кто решил заработать на снижении. Таким образом, биткоин торгуется выше психологического уровня в 10 тысяч долларов, однако ниже линии сопротивления, находящейся в районе 11-12,5 тысячи долларов. Преодоление данного сопротивления может служить сигналом к покупке биткоина в среднесрочной перспективе", - прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора АО "Финам" Ярослав Кабаков.

По словам директора Центра экономических исследований университета "Синергия" SYNG Андрея Коптелова, инвесторам сейчас лучше ориентироваться на альтернативные криптовалюты, нежели на биткоин. Коптелов считает, что стремительного роста курса биткоина на рынке уже не будет.

"Учитывая множество инициатив применения технологии блокчейн для выпуска национальных криптовалют, можно ожидать, что повторения галопирующего роста биткоина мы уже не увидим. Ведь помимо существующих конкурирующих с биткоином частных криптовалют, в ближайшие месяцы появится множество криптовалют, поддержанных государственными структурами и крупными компаниями, что сделает рынок разнообразнее, а значит, снизит долю доминирования биткоина и его капитализацию", - сказал аналитик.