FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи Европы закрылись ростом - в фокусе политика регуляторов и выборы в Италии


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе на заявлениях ЕЦБ, свидетельствуют данные бирж. При этом итальянский индекс FTSE MIB подрос на 0,15% в ожидании парламентских выборов в стране.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,62% - до 7289,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,15%, до 5344,26 пункта, немецкий DAX - на 0,35%, до 12527,04 пункта.

Как отмечает агентство Рейтер, фокус внимания инвесторов переместился с сезона отчетностей на новости от мировых регуляторов и политику.

Так, в понедельник глава Европейского центробанка Марио Драги заявил, что регулятор по-прежнему уверен в постепенном ускорении инфляции. Это укрепило ожидания, что ЕЦБ в этом году завершит программу выкупа активов с рынка.

"Инвесторы все больше выражают интерес к приобретениям на рынке, а воспоминания о недавнем обвале фондовых рынков в начале этого месяца продолжают сглаживаться", - отметил аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

При этом итальянский индекс закрылся в незначительном плюсе. Внимание инвесторов приковано к Италии в ожидании выборов в парламент, которые состоятся в это воскресенье. Госдолг Италии составляет 132% ВВП, что является самым плохим показателем в еврозоне после Греции.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ