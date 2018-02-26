Биржи Европы закрылись ростом - в фокусе политика регуляторов и выборы в Италии

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе на заявлениях ЕЦБ, свидетельствуют данные бирж. При этом итальянский индекс FTSE MIB подрос на 0,15% в ожидании парламентских выборов в стране.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,62% - до 7289,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,15%, до 5344,26 пункта, немецкий DAX - на 0,35%, до 12527,04 пункта.

Как отмечает агентство Рейтер, фокус внимания инвесторов переместился с сезона отчетностей на новости от мировых регуляторов и политику.

Так, в понедельник глава Европейского центробанка Марио Драги заявил, что регулятор по-прежнему уверен в постепенном ускорении инфляции. Это укрепило ожидания, что ЕЦБ в этом году завершит программу выкупа активов с рынка.

"Инвесторы все больше выражают интерес к приобретениям на рынке, а воспоминания о недавнем обвале фондовых рынков в начале этого месяца продолжают сглаживаться", - отметил аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

При этом итальянский индекс закрылся в незначительном плюсе. Внимание инвесторов приковано к Италии в ожидании выборов в парламент, которые состоятся в это воскресенье. Госдолг Италии составляет 132% ВВП, что является самым плохим показателем в еврозоне после Греции.