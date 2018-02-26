Доходность средств фондов РФ на валютных счетах ЦБ в 2017 г была отрицательной

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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Доходность размещения средств суверенных фондов РФ на счетах ЦБ в иностранной валюте за 2017 год оказалась отрицательной; при этом общий объем доходов бюджета от управления средствами Резервного фонда и ФНБ за 2017 год составил 51,5 миллиарда рублей, следует из материалов Минфина РФ.

Доходы федерального бюджета в 2017 году от размещения средств Резервного фонда и ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 51,49 миллиарда рублей, в том числе от размещения средств Резервного фонда — 652 миллиона рублей, от размещения средств ФНБ — 50,84 миллиарда рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России — 646 миллиона рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы — 50,19 миллиарда рублей).

"Совокупная доходность размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за 2017 год составила: доходность, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют – минус 0,1% годовых", — говорится в сообщении. Доходность размещения средств ФНБ также составила минус 0,1%.

В 2017 году основная часть средств фондов размещалась на счетах в Банке России в соответствии с нормативной валютной структурой: доллары США – 45%, евро – 45%, фунты стерлингов – 10%.

По мнению Минфина, полученные результаты обусловлены негативной динамикой котировок иностранных гособлигаций в течение года, составляющих индексы для расчета процентов по счетам в евро и, в меньшей степени, в фунтах стерлингов, в совокупности с низкими купонными ставками по этим облигациям. Эта негативная динамика перевесила положительный результат по индексу облигаций, номинированных в долларах. Причина сложившейся ситуации — переориентация инвесторов на рынки более рискованных, но и более доходных инструментов (в том числе акций), чем суверенные облигации в евро и фунтах стерлингов.

Минфин отмечает, что отрицательная доходность размещения средств нацфондов на счетах в иностранной валюте в ЦБ в 2017 году носит расчетный, условный характер. Она рассчитана за период с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно, в то время как реальный процентный период, за который выплачивались суммы процентов по счетам фондов в ЦБ, завершился 15 декабря 2017 года. По его итогам зафиксирован положительный финансовый результат как по Резервному фонду (652 миллиона рублей), так и по ФНБ (646 миллионов рублей). Эти доходы в полном объеме зачислены в федеральный бюджет.