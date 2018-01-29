Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на улучшении рейтинга России

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи после улучшения суверенного рейтинга России агентством S&P до инвестиционного.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,7% - до 2353,16 пункта, индекс РТС - на 1,81%, до 1324,62 пункта, следует из данных Московской биржи.

При этом индекс Мосбиржи в течение торгов понедельника установил исторический рекорд в 2376,96 пункта, а индекс РТС поднимался до максимума с июля 2014 года - 1339,41 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.04 мск снижался на 69 копеек - до 55,83 рубля, курс евро - на 90 копеек, до 68,73 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,55% - до 67,41 доллара за баррель.

"Последние дни зимы буквально все мировые рынки решили встретить в зеленой зоне – чувствуется ожидание весны и неудержимый напор хорошего настроения. Российские же инвесторы были дополнительно приободрены пятничным решением международного рейтингового агентства Standard & Poor's о повышении суверенного рейтинга РФ со спекулятивного до инвестиционного уровня… "BBB-", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции ВТБ поднимались в ходе торгов более чем на 6%, обновив максимум с середины ноября на отчетности по МСФО за 2017 год, оказавшейся лучше прогнозов.

К закрытию торгов акции банка подорожали на 5,57% - до 5,463 копейки (в ходе торгов поднимались до 5,583 копейки).

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам 2017 года составила 120,1 миллиарда рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. Расходы ВТБ на резервы за год сократились на 18,6% - до 171,9 миллиарда рублей.

В четвертом квартале чистая прибыль группы увеличилась в 2,5 раза — до 44,8 миллиарда рублей, отчисления в резервы снизились на 16,7%, до 53,7 миллиарда рублей.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, ожидали чистую прибыль в размере 104,4 миллиарда рублей по итогам 2017 года и 29,15 миллиарда рублей в четвертом квартале. В то же время расходы на резервы оказались выше прогнозов аналитиков.

"Менеджмент рассчитывает выплатить по итогам 2017 года не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов, что по традиции является мощным позитивом для акций любой госкомпании. Впрочем, госбанк пока не получал соответствующих директив от правительства", - отметил Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

НА ИСТОРИЧЕСКИХ МАКСИМУМАХ

К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка выросли на 1,54% - до 232,03 рубля, обыкновенные акции – на 0,89%, до 279,97 рубля в ожидании позитивных результатов по МСФО.

Отчетность банка будет опубликована в среду, 28 февраля.

Привилегированные акции банка в течение торгов поднимались до 235 рублей, обыкновенные – до 285 рублей. Таким образом, обе бумаги установили новый исторический максимум.

Также исторический рекорд побили обыкновенные акции "Татнефти" TATN, поднявшиеся до 609,3 рубля. К закрытию торгов бумаги выросли на 0,42% - до 602 рублей. Привилегированные акции выросли на 1,7% - до 425,2 рубля.

Префы компании обновили исторический максимум в четверг, 22 февраля – тогда они поднимались до 445,3 рубля.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста также – префы банка "Возрождение" (3,67%), акции "Норникеля" (4,34%), обыкновенные акции "Россетей" (3,42%) и префы "Сургутнефтегаза" SNGS(2,08%).

Среди аутсайдеров - акции "Магнита" MGNT(-6,56%), префы "Селигдара" SELG(-3%), акции "Яндекса" YNDX(-2,16%), ГДР "En+" (-2,02%), акции НМТП (-1,55%), "Соллерса" SVAV(-1,43%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Богдан Зварич из "Фридом Финанс" считает, что на открытии торгов вторника возможно продолжение роста российский акций.

В свою очередь, Анна Бодрова из "Альпари" полагает, что индекс Мосбиржи шагнул к новому рекордному максимуму, опираясь на избыточные рыночные эмоции. Теперь участники торгов попробуют закрепиться в пределах 2345-2350 пунктов по рублевому индикатору, подсчитала она. Индекс РТС поднялся в область 1330 пунктов, откуда открывается дорога в сторону 1350 пунктов в перспективе, полагает аналитик.

На следующих торгах индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2300-2410 пунктов, а индекс РТС, скорее всего, в коридоре 1306-1342 пунктов, прогнозирует Иван Марчена из Forex Club.