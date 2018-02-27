Биржи АТР в основном растут вслед за площадками США перед докладом главы ФРС

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в плюсе, чему способствует рост американских индексов в ожидании выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,91% - до 3299,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1811,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,14% - до 31544,19 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2464,86 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,38%, до 6065,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,19%, до 22416,77 пункта.

Участники рынка ждут первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы ФРС, которое состоится во вторник. Инвесторов в его отчете, прежде всего, интересует тема темпов ужесточения монетарной политики регулятора после нескольких лет стимулирования экономики страны. Некоторые аналитики полагают, что Федрезерв повысит процентную ставку три раза в этом году, другие делают ставку на четыре повышения, учитывая признаки ускоряющейся инфляции в США.

"Ожидается, что Пауэлл будет, в том числе, ориентироваться на состояние финансовых рынков. Но при этом он не будет ради поддержки финрынков жертвовать нормализацией политики. Я считаю, что инвесторов может постигнуть разочарование", - прокомментировал ситуацию старший стратег Mizuho Securities Хироко Иваки (Hiroko Iwaki), слова которого приводит агентство Рейтер.

Аналитик Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa) в интервью агентству также отметил, что ожидающиеся изменения в денежно-кредитной политике США не станут благоприятным фактором для мировых финансовых рынков. "Ситуация, в которой сочетаются низкая процентная ставка, низкая инфляция и сильный экономический рост, является оптимальной для рынков, ... и она подходит к концу", - сказал эксперт.