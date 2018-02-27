FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Золото дорожает на фоне снижения курса доллара


Commodities / Рынки

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Золото растет в цене во вторник на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.38 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,7 доллара, или на 0,13%, до 1334,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,18% - до 16,58 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 89,79 пункта.

Снижение курса доллара к мировым валютам вызвано ожиданиями инвесторами первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. В частности, трейдеров интересуют комментарии Пауэлла о темпах ужесточения монетарной политики Федрезерва. Выступление состоится позднее во вторник.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая драгметалл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ