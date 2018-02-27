Золото дорожает на фоне снижения курса доллара

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Золото растет в цене во вторник на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.38 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,7 доллара, или на 0,13%, до 1334,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,18% - до 16,58 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 89,79 пункта.

Снижение курса доллара к мировым валютам вызвано ожиданиями инвесторами первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. В частности, трейдеров интересуют комментарии Пауэлла о темпах ужесточения монетарной политики Федрезерва. Выступление состоится позднее во вторник.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая драгметалл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.