FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть коррекционно дешевеет после удорожания в понедельник


Commodities / Рынки

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после роста в понедельник на новостях из Саудовской Аравии и Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.28 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 67,17 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,22% - до 63,77 доллара за баррель.

В ходе торгов понедельника нефть дорожала, поскольку трейдеры отыгрывали сообщения о перебоях на ливийском месторождении Эль-Филь (El Feel, Elephant) из-за деятельности на его территории вооруженных группировок, а также комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране.

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам нефти в США. В среду Американский институт нефти (API) и Минэнерго страны сообщат свои данные по уровню запасов нефти за прошедшую неделю. Эксперты ожидают, что запасы выросли на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 423,2 миллиона баррелей.

По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Рейтер, учитывая опубликованные на прошлой неделе данные о значительном снижении запасов на крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing), трейдеры с особым интересом ждут еженедельных данных статистики в среду.

Запасы нефти на терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились по итогам недели, завершившейся 16 февраля, на 2,7 миллиона баррелей, составив 30 миллионов баррелей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ