FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Доллар слабо снижается в ожидании комментариев главы ФРС США о темпах повышения ставки


Рынки / Валюта

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам незначительно опускается в ходе утренних торгов вторника перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в ходе которого трейдеры надеются услышать комментарии о темпах ужесточения денежно-кредитной политики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сокращался на 0,07%, до 89,79 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2328 доллара за евро против 1,2317 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 106,9 иены за доллар со 106,94 иены на предыдущем закрытии.

Участники рынка ждут первого выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад по монетарной политике в конгрессе. Инвесторы хотят услышать от главы регулятора комментарии о том, сколько повышений процентной ставки (сейчас 1,25-1,5%) стоит ожидать в текущем году.

"Если Пауэлл озвучит предположение, что ФРС может в 2018 году повысить ставку четыре раза, это можно будет рассматривать как положительный фактор для доллара", - приводит агентство Рейтер слова аналитика FXTM Джамиля Ахмада (Jameel Ahmad).

Кроме того, трейдеры во вторник обратят внимание на данные статистики из США. Аналитическая компания Conference Board опубликует данные по индексу доверия потребителей в стране в феврале. По оценкам экспертов, индикатор поднялся до 126,2 пункта со 125,4 пункта в январе.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ