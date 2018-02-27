Доллар слабо снижается в ожидании комментариев главы ФРС США о темпах повышения ставки

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам незначительно опускается в ходе утренних торгов вторника перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в ходе которого трейдеры надеются услышать комментарии о темпах ужесточения денежно-кредитной политики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сокращался на 0,07%, до 89,79 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2328 доллара за евро против 1,2317 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 106,9 иены за доллар со 106,94 иены на предыдущем закрытии.

Участники рынка ждут первого выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад по монетарной политике в конгрессе. Инвесторы хотят услышать от главы регулятора комментарии о том, сколько повышений процентной ставки (сейчас 1,25-1,5%) стоит ожидать в текущем году.

"Если Пауэлл озвучит предположение, что ФРС может в 2018 году повысить ставку четыре раза, это можно будет рассматривать как положительный фактор для доллара", - приводит агентство Рейтер слова аналитика FXTM Джамиля Ахмада (Jameel Ahmad).

Кроме того, трейдеры во вторник обратят внимание на данные статистики из США. Аналитическая компания Conference Board опубликует данные по индексу доверия потребителей в стране в феврале. По оценкам экспертов, индикатор поднялся до 126,2 пункта со 125,4 пункта в январе.