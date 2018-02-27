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События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 февраля


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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EURИспания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)0,60%0,90%
11:00 EURИспания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)0,70%0,90%
11:40 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
13:00 EURГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
13:45 EURИталия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)2,06%
предв. EURФранция - Общее число безработных3,451 млн
16:00 EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)-0,70%0,50%
16:30 USDСША - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь)0,70%0,40%
16:30 USDСША - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь)2,80%-2,40%
16:30 USDСША - Сальдо внешней торговли товарами (январь) -71,58 млрд долл -72,3 млрд долл
17:00 USDСША - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь)6,40%6,30%
18:00 USDСША - Индекс доверия потребителей CB (февраль)125,4126,3
18:00 USDСША - Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBPetropavlovsk Plc /ГК "Петропавловск"/ - публикация данных по запасам и ресурсам
RUBГазпром нефть - СД (утверждение программы и проспекта биржевых облигаций ПАО)
RUBИнтер РАО - СД (отчет правления о ходе строительства калининградской генерации, об утверждении годового отчета об исполнении программы страховой защиты компании за 2017)
RUBМагнит - закрытие реестра для ВОСА (19.04.2018, досрочные перевыборы СД)
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