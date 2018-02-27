События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 февраля

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,60%
|0,90%
|11:00
|EUR
|Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|0,70%
|0,90%
|11:40
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
|13:00
|EUR
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|13:45
|EUR
|Италия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|2,06%
|предв.
|EUR
|Франция - Общее число безработных
|3,451 млн
|16:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,70%
|0,50%
|16:30
|USD
|США - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|0,70%
|0,40%
|16:30
|USD
|США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (январь)
|2,80%
|-2,40%
|16:30
|USD
|США - Сальдо внешней торговли товарами (январь)
|-71,58 млрд долл
|-72,3 млрд долл
|17:00
|USD
|США - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь)
|6,40%
|6,30%
|18:00
|USD
|США - Индекс доверия потребителей CB (февраль)
|125,4
|126,3
|18:00
|USD
|США - Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Petropavlovsk Plc /ГК "Петропавловск"/ - публикация данных по запасам и ресурсам
|RUB
|Газпром нефть - СД (утверждение программы и проспекта биржевых облигаций ПАО)
|RUB
|Интер РАО - СД (отчет правления о ходе строительства калининградской генерации, об утверждении годового отчета об исполнении программы страховой защиты компании за 2017)
|RUB
|Магнит - закрытие реестра для ВОСА (19.04.2018, досрочные перевыборы СД)