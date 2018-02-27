Биржи АТР закрылись преимущественно снижением после роста днем ранее

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов по итогам вторника в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущую сессию, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,07%, до 22389,86 пункта. При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,13%, до 3292,07 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,34%, до 1808,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,73%, до 31268,66 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,24%, до 6056,9 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,06%, до 2456,14 пункта.

Ощутимым снижением отметились биржи Китая на фоне того, что инвесторы стремились зафиксировать прибыль после роста рынков в понедельник в диапазоне 1-2%. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать влияние возможных поправок в конституцию страны. В минувшие выходные стало известно, что Центральный комитет Компартии Китая выдвинул предложение удалить из конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд".

В то же время поддержку настроениям инвесторов оказал рост американских индексов в среднем на 1% в понедельник в ожидании выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Кроме того, брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi), которого цитирует агентство Франс Пресс, указывает, что японские инвесторы с оптимизмом отреагировали на стабилизацию курса иены к доллару в районе отметки 107 иен за доллар. "Однако к концу торгов инвесторы перешли к выжидательной позиции в преддверие первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва", - добавил эксперт.