Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне преимущественно в плюсе

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,13%, до 6,09 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,29%, до 68,36 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,36%, до 139,5 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP находилась на уровне предыдущего закрытия в 5,19 доллара, "Газпром нефти" - увеличивалась на 1,19%, до 25,55 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ падала на 0,47%, до 2,12 доллара, Сбербанка SBER - росла на 0,5%, до 21 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,33%, до 22,58 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 0,97% - до 20,98 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,18%, до 16,77 доллара. Цена расписок НЛМК увеличивалась на 0,53% - до 26,62 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT росла на 1,71%, до 20,8 доллара, "Ленты" - на 0,38%, до 6,68 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дешевели на 0,04%, до 4,53 доллара.