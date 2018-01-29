Биржи Европы изменяются разнонаправленно в ожидании новостей из США

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют слабую разнонаправленную динамику во вторник в ожидании выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14%, до 7300,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,19%, до 5356,4 пункта, немецкий DAX снижался на 0,07%, до 12518,6 пункта.

Европейские рынки во вторник пытаются следовать положительной динамике американских индексов, которые в понедельник выросли в среднем на 1% в ожидании выступления Пауэлла. Новый глава ФРС во вторник представит полугодовой доклад по монетарной политике в конгрессе. Инвесторы хотят понять, изменятся ли планы по динамике повышения ставки в текущем году при новом главе регулятора.

"Если Джером Пауэлл достаточно недвусмысленно даст понять, что ставка будет повышена четыре раза, это станет сюрпризом. Впрочем, интерпретировать его высказывания будет непросто - рынок за последние годы слишком привык к тому, как это делала Джанет Йеллен. Мы бы предпочли не торопиться с выводами в оценке заявлений нового председателя ФРС", - отметили аналитики "Сбербанк SBER КИБ" Том Левинсон и Юрий Попов в обзоре, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

Кроме новостей из-за рубежа инвесторы ждут предварительных данных по инфляции в Германии за февраль. По прогнозам аналитиков, инфляция в годовом выражении составила 1,5% против 1,7% в январе.