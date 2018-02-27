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Цены на нефть продолжают снижаться - на прогнозе главы МЭА о росте ее добычи в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают умеренное снижение, отражая обеспокоенность "быков" комментариями директора Международного энергетического агентства (МЭА) о скором лидерстве США по объемам добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.08 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,22% - до 67,14 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,33%, до 63,70 доллара за баррель.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил ранее во вторник, что США опередят крупнейшего в мире нефтедобытчика - Россию - уже в следующем году, если не в этом. "Соединенные Штаты очень скоро станут нефтедобытчиком номер один", - сказал Бирол агентству Рейтер. Он также не ожидает снижения добычи в США и в дальнейшем, в течение следующих четырех-пяти лет.

На фоне этого инвесторы теперь обратят дополнительное внимание на данные о запасах нефти в США. В среду Американский институт нефти (API) и минэнерго страны сообщат свои данные об уровне этих запасов за прошедшую неделю. По прогнозам аналитиков, они увеличились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 423,2 миллиона баррелей.

Вместе с тем, поддерживать нефтяные цены продолжает ситуация вокруг закрытия месторождения в Ливии. В субботу Национальная нефтяная компания страны (National Oil Corp., NOC) официально объявила форс-мажор на месторождении "Эль-Филь" в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок.

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