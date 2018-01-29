Рынок акций РФ снижается в ожидании выступления нового главы ФРС

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается в ожидании выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике.

Индекс Мосбиржи к 16.41 мск снижался на 0,2% - до 2348,53 пункта, индекс РТС - на 0,1%, до 1323,35 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 20 копеек - до 55,91 рубля, курс евро - на 23 копейки - до 68,81 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался на 0,31% - до 67,08 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"В целом активность инвесторов сегодня снизилась в ожидании итогов выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессменами США во второй половине дня", - комментирует Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – префы "Селигдара" SELG(2,55%), акции "Магнита" MGNT(1,83%), "Мосэнерго" MSNG(1,73%), ЛСР (1,6%), "Камаза" KMAZ(1,48%), а также акции "Новатэка" NVTK(1,05%).

"Бумаги "Магнита" продолжают период повышенной волатильности, так как инвесторы пока не могут определиться с последствиями перемены основного акционера", - отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Среди лидеров падения - акции "Норникеля" (-2,55%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,96%), акции "Интер РАО" IRAO(-1,92%), бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы снижаются на 1,7%, обыкновенные акции – на 1,58%), акции "Аэрофлота" AFLT(-1,24%), а также акции En+ (-1,24%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник скорректировались с недавних пиков и вышли из зон перекупленности, отмечает аналитик "Велес Брокер" Елена Кожухова. Если индикаторам удастся удержаться выше уровней в 2340 пунктов и 1315 пунктов соответственно, можно ожидать их возвращения к восходящему движению, считает она. В обратном случае продажи могут ускориться, добавляет эксперт.

"После бурного понедельника, насыщенного новостями, во вторник участники торгов столкнулись с дефицитом идей и слабо негативным внешним фоном. Если рост на внешних рынках не восстановится, то есть большой шанс того, что отечественные индексы продолжат нисходящее движение", - комментирует Кочетков из "Открытие Брокер".

Техническая картина по индексу Мосбиржи сейчас выглядит нейтрально, но появляются первые признаки разворота, считает Василий Олейник из "Финама". При закрытии любого дня ниже отметки 2250 пунктов лучше частично выходить из акций, с прицелом на март стоит готовиться к коррекции, рекомендует он.