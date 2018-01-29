Рынок акций РФ снизился из-за фиксации прибыли игроками

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снизился во вторник по основным индексам на фоне фиксации прибыли игроками после сильного роста в понедельник.

Индекс Мосбиржи к закрытию подешевел на 0,48%, до 2341,89 пункта, индекс РТС - на 1,04%, до 1310,84 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.25 мск рос на 54 копейки, до 56,25 рубля, курс евро - на 23 копейки, до 68,81 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался при этом на 1,13%, до 66,53 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Российский фондовый рынок во вторник продолжил фиксировать прибыль после ралли понедельника, комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

"Трейдеры не нащупали интересных идей, и индексы вяло снижались в течение дня под давлением умеренной фиксации прибыли. Коррекция носила сугубо технический характер, ибо никаких иных воздействующих факторов попросту не наблюдалось", - отмечает Алексей Коренев из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Как сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации Сергей Копытов, АФК "Система" AFKS перечислила "Башнефти" BANE 40 миллиардов рублей согласно второму этапу мирового соглашения с "Роснефтью".

На этом фоне днем акции АФК максимально поднялись, на 1,2% к уровню предыдущего закрытия, однако закрылись все же в "красной зоне", потеряв 0,08%.

Эта же новость оказалась позитивной и для основной "дочки" "Системы" – компании МТС MTSS, акции которой к закрытию торгов поднялись на 0,35%.

Стоит отметить, что в четверг капитализация МТС на Московской бирже составила чуть выше 631,688 миллиарда рублей, ее конкурента "Мегафона" MFON– 341,248 миллиарда рублей. Капитализация Veon на NASDAQ при этом была 5,326 миллиарда долларов, или почти 299,5 миллиарда рублей (по курсу 56,15 рубля за 1 доллар на 19.53 мск).

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Ростелекома" RTKM(1,27%), акции ММК (1,26%), "Полюса" (1,09%) и "Мосэнерго" MSNG(1,05%).

Среди лидеров падения - акции "М.Видео" (-2,23%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,98%), акции "Норникеля" (-2,73%), бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы снизились на 2,01%, обыкновенные акции – на 1,2%), акции ПИКа (-1,86%), префы "Транснефти" (-1,73%), акции "Интер РАО" IRAO(-1,58%), а также акции ВТБ (-1,52%).

"Норникель" и "Магнит" остаются в списках биржевых лидеров, только постоянно меняют плюс на минус и наоборот. Сегодня ГМК оказался среди аутсайдеров, поскольку корпоративная история плавно раскручивается и оставляет градус напряжения в бумаге высоким. Цель роста в области 12 тысяч рублей остается актуальной, но может быть отложена на несколько дней", - комментирует Бодрова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи, тем не менее, пока не торопится резко отступать и стабилизируется в диапазоне 2330-2360 пунктов, отмечает Бодрова. От этой области рынок может предпринять как попытку роста, так и вернуться к полноценному снижению, считает она.

"Индекс РТС закрепляется в зоне 1315-1330 пунктов. Все это все еще рекордные максимумы, несмотря на сегодняшнюю рыночную осторожность", - добавляет аналитик.

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что на следующих торгах индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2285-2400 пунктов, а индекс РТС, скорее всего, в коридоре 1300-1333 пункта.