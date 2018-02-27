ОБЗОР - Рубль, после обновления максимума за 2,5 года, вечером снижается к доллару и евро

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером во вторник снижается к доллару и евро, корректируясь после утреннего обновления максимума за 2,5 года против американской валюты - в районе 55,55.

Сползание рынка нефти ниже отметки 66,5 доллара за баррель поддержало вечером коррекцию валюты РФ, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.41 мск рос на 52 копейки, до 56,23 рубля, курс евро - на 22 копейки, до 68,79 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ "СТУКНУЛСЯ" О МАКСИМУМ

Курс рубля к доллару и евро вечером снижается, корректируя утренний рост, приведший к обновлению российской валютой максимума почти за три года против американской - около уровня 55,55.

Пересмотр рейтинга России агентством S&P в сторону повышения был не полностью заложен в ценах, что нашло отражение в резком укреплении рубля, а неустойчивость позиций доллара на форексе и возобновление роста цен на нефть подкрепили "бычий" уклон, рассуждает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев.

Однако во второй половине дня преобладало снижение валюты РФ в рамках коррекции. Сползание рынка нефти в район и потом ниже 66,5 доллара за баррель поддержало коррекцию вниз и рубля.

Мировые цены на нефть во вторник снижались, отражая обеспокоенность "быков" комментариями директора Международного энергетического агентства (МЭА) о скором лидерстве США по объемам добычи "черного золота".

В итоге, доллар вечером повышался против рубля и евро на 0,3-0,9%. Рублевая цена "черного золота" колебалась ниже уровня 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль оказался под влиянием роста доллара на внешних площадках вслед за выступлением нового главы ФРС Пауэлла, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Хотя ничего кардинально нового Джерома Пауэлл рынкам не сообщил, однако подтвердил курс на дальнейшую нормализацию процентной политики в США. Этого хватило для того, чтобы к окончанию рабочего дня индекс доллара на форексе торговался на максимумах с 12 февраля", - добавил он.

Ближайшим сопротивлением росту доллара становится отметка 57 рублей, пробой которой может открыть доллару дорогу к уровню 59 рублей, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Однако такого сильного укрепления американской валюты мы пока не ожидаем, ориентируясь на дальнейшие попытки нефти вернуться в район 70 долларов, что поддержит нашу валюту", - оценил он.

На торгах среды валюта США будет колебаться в диапазоне 55,64-56,58 рубля, евро – в коридоре 68,2-69,4 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.