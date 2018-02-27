Доллар дорожает на комментариях нового главы ФРС о состоянии экономики страны

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Курс доллара к основным мировым валютам растет во вторник вечером, комментарии нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о состоянии экономики страны поддерживают курс валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.48 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,56% - до 90,36 пункта. Курс евро к доллару уменьшался до 1,2244 доллара за евро против 1,2317 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене увеличивался до 107,38 иены за доллар со 106,94 иены на предыдущем закрытии.

Ранее во вторник Пауэлл выступил с обращением к финансовому комитету палаты представителей конгресса, эта речь стала его первым официальным выступлением в новой должности. По словам главы ФРС, ситуация в американской экономике, несмотря на волатильность на рынке, благоприятна. Пауэлл также дал понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее озвученную его предшественницей Джаннет Йеллен.

"Интереснее наблюдать за тем, как рынок воспринимает комментарии (Пауэлла - ред.) как "ястребиные", и это больше сейчас говорит о предвзятости на торгах, чем на самом деле о вероятной политике Федрезерва по ставке", - цитирует агентство Рейтер слова старшего стратега Janney Montgomery Scott Гая Ле Баса (Guy LeBas).

Также инвесторы реагируют на позитивную статистику по США. Ранее во вторник стало известно, что индекс доверия потребителей в стране в феврале вырос до максимального уровня с ноября 2000 года - до 130,8 пункта с пересмотренного показателя января в 124,3 пункта. Прогноз предполагал рост показателя лишь до 126,2 пункта с первоначального январского уровня в 125,4 пункта.