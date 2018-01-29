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Сбербанк сокращает бизнес на Кипре, уводя капитал — СМИ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Сбербанк SBER сокращает инвестиционный бизнес на Кипре и переводит часть сделок в Москву, Цюрих и Лондон, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на несколько неназванных источников.

"Решение позволит банку сосредоточить операции в основных хабах и высвободить капитал для британского и швейцарского подразделений", — сказали агентству источники.

Руководитель департамента глобальных рынков инвестподразделения банка Sberbank CIB Андрей Шеметов также сообщил Блумбергу, что Сбербанк сохраняет присутствие на Кипре, отметив, что недавнее увеличение капитала лондонской "дочки" произведено в рамках "регулярной деятельности".

Сбербанк оптимизирует присутствие в Европе на фоне санкций США и Евросоюза, сокративших его возможности зарабатывать за рубежом, напоминает агентство. В феврале банк увеличил капитал лондонского подразделения Sberbank CIB более чем вдвое, объяснив это стратегией расширения продуктовой линейки и услуг в Великобритании.

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