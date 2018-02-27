ВВП РФ в январе с исключением сезонного фактора вырос на 0,6% - оценка ВЭБа

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. ВВП России в январе с исключением сезонного и календарного факторов вырос на 0,6% по отношению к декабрю, говорится в оперативной ежемесячной оценке ВЭБа.

"В январе 2018 года индекс ВВП к соответствующему периоду прошлого года вырос на 1,9% против роста на 1,1% в декабре. По оценке Внешэкономбанка, прирост ВВП со снятой сезонностью по отношению к предыдущему месяцу составил 0,6%, прервав тенденцию последовательного сокращения экономической активности с сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

По оценке госкорпорации, положительный вклад в сезонно выровненную динамику ВВП в январе внесли добыча полезных ископаемых — 1,7%, обрабатывающие отрасли — 3,1%, обеспечение электрической энергией и водоснабжение — 1,1%, розничная торговля — 1,1%, транспорт — 0,5%, платные услуги — 1,1%.

В области отрицательных значений оказались производство продукции сельского хозяйства — минус 1,1%, строительство — минус 2%, чистые налоги на продукты и импорт — минус 0,3%.

"Январская статистика преподнесла приятный сюрприз. Большинство опубликованных показателей продемонстрировали неожиданно высокий рост. По нашей оценке, ВВП по отношению к декабрю вырос на 0,6%, частично отыграв спад предыдущих месяцев", — отметил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

"Наконец ожила промышленность, которая поднялась сразу на 2,4% по отношению к декабрю. Добыча полезных ископаемых повысилась за счет роста добычи и сжижения газа. Среди обрабатывающих производств рост наблюдался по всем видам деятельности. Но наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали производства, которые сильно сократили выпуск во второй половине прошлого года — это металлургия и машиностроение", — добавил он.