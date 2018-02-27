Латвийский банк ABLV замораживает все свои проекты

РИГА, 27 фев /ПРАЙМ/. Заявивший о самоликвидации ABLV Bank приостановил все договоры дочернего предприятия группы Pillar с подрядчиками проекта строительства квартала New Hanza в Риге и заморозил все свои проекты, сообщил во вторник журналистам совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь.

"Самоликвидация банка перечеркивает надежды построить новый деловой и жилой квартал New Hanza. Все это замораживается, строительные работы пока прекращены, как и сотрудничество с подрядчиками. В рамках заключенных договоров банк со всеми ними рассчитается", - сказал он.

Дальнейшую судьбу проекта New Hanza решат ликвидаторы банка, добавил Филь.

Приостановлен также план строительства Музея современного искусства.

Совладелец и председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис добавил, что ликвидация банка будет означать продажу всех его активов.

Из-за ликвидации ABLV Bank остановлены инвестиции в размере 186,7 миллиона евро в проекты развития группы Pillar. Под угрозой также планируемые вложения AmberStone Group в размере 74 миллионов евро в строительство завода в Крустпилсском крае, гостиницы в Лиепае, гостиницы в Риге, расширение латвийского флота на два или три судна, расширение клиники Orto. Неясна судьба и инвестиций New Hanza Capital в проекты общей площадью 68 тысяч квадратных метров, в том числе развитие территории бывшего завода ВЭФ, складского и офисного комплекса на улице Маскавас.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, ранее в феврале предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) Латвии, выполняя инструкцию ЕЦБ, 18 февраля наложила запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

Совет FKTK принял решение о недоступности вкладов в банке, чтобы обеспечить его клиентам выплату гарантированных возмещений. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить вклады клиентам.