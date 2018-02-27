Биржи Европы закрылись снижением после речи нового главы ФРС США Пауэлла

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника в минусе после выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,1% - до 7282,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 5343,93 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 12490,73 пункта.

Во вторник Пауэлл выступил с обращением к финансовому комитету палаты представителей конгресса, эта речь стала его первым официальным выступлением в новой должности. По словам главы ФРС, ситуация в американской экономике, несмотря на волатильность на рынке, благоприятна. Опасения относительно того, что Федрезерв может ускорить политику повышения ставки, оказали давление на рынки.

При этом значительный рост на биржах Европы отмечен у британской медиакомпании Sky Plc. (включает телеканал Sky News), акции которой по итогам торгов подскочили на 20,5%. Во вторник американский кабельный оператор Comcast Corp сообщил, что планирует предложить 12,5 фунта за одну акцию британской медиакомпании Sky Plc. (включает телеканал Sky News), что оценивает всю компанию в 22 миллиарда фунтов (31 миллиард долларов).

Данная сумма на 16% выше текущего предложения к Sky со стороны компании 21st Century Fox в размере 10,75 фунта за акцию. Американская телекомпания Руперта Мердока 21st Century Fox, уже владеющая 39% акций Sky, в декабре 2016 года объявила о намерении приобрести оставшиеся 61% акций британской компании. Сделка оценивается в 11,7 миллиарда фунтов стерлингов (15,1 миллиарда долларов).

Оказала давление на германский DAX негативная статистика по стране. Инфляция в Германии в феврале в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,4% против прогноза в 1,5%. В месячном выражении была зафиксирована инфляция на уровне 0,5%, что совпадает с прогнозами аналитиков.