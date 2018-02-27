Биткоин торгуется в плюсе на новостях из Южной Кореи

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) продолжает расти на торгах во вторник вечером, оставаясь на отметке выше 10,5 тысячи долларов на новостях из Южной Кореи и рыночных спекуляциях, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.51 мск биткоин дорожал на 4,6% - до 10,771 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 4,55% - до 10,709 тысячи долларов, на GDAX - на 4,49%, до 10,683 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожала на бирже Bitfinex на 1,78%, до 877,68 доллара, Ripple — на 1,31%, до 0,936 доллара, Bitcoin Cash — на 0,52%, до 1,244 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 460,252 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 39,5% всего рынка криптовалют.

Как рассказал РИА Новости основатель блокчейна Universa Александр Бородич, курс биткоина подогрели новости из Южной Кореи – крупнейшего игрока рынка. "Там, хоть и временно, решили пока не предпринимать ограничений к криптовалютам, и это обнадеживает и воодушевляет инвесторов", - сообщил он.

Директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов, в свою очередь, отметил, что многие участники рынка внимательно анализируют информацию от властей КНР, которые планируют предпринять более жесткие меры по регулированию рынка криптовалют. "И если сейчас крупнейшие китайские криптобиржи продолжают работать, то в случае введения ограничений на рынок придет очередная волна пессимизма", - указал он.

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на торги криптовалюты, остаются спекуляции. "Небольшой объем рынка криптовалют и его слабая прозрачность сделала спекулянтов его ключевыми игроками. Это приводит к увеличению волатильности, которая позволяет игрокам зарабатывать на изменениях курса. За любой положительной новостью часто следует попытка "приподнять" рынок, для привлечения большего количества неквалифицированных инвесторов, которые "разогревают" курсы криптовалют своими вложениями. Скорее всего в ближайшие дни 12 тысяч долларов для биткоина станут верхней границей, не дойдя до которой, он пойдет на снижение", - полагает Коптелов.