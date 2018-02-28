АКРА в 2017 г получило прибыль, хотя ожидало убыток

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. АКРА по итогам 2017 года, по предварительным данным, получило порядка 90 миллионов рублей прибыли, хотя ожидало убыток, сообщила журналистам глава агентства Екатерина Трофимова.

По ее словам, прибыль после уплаты налогов составит порядка 90 миллионов рублей, что принципиально отличается от бизнес-плана, который предполагал существенный убыток.

Трофимова отметила, что достичь такого показателя помогли спрос на рейтинговые услуги, который превысил прогнозы, аккуратная политика расходов и эффективное размещение капитала.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) учреждено 20 ноября 2015 года. Акционерами АКРА стали 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% уставного капитала, общий объем которого составил более 3 миллиардов рублей. Своей основной задачей агентство видит обеспечение российского рынка качественным рейтинговым продуктом.