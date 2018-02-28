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АКРА создаст "дочку" по риск-менеджменту


Рынки

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. АКРА создает дочернюю компанию "АКРА Риск-Менеджмент" (АКРА РМ), которая будет предоставлять услуги по рейтинговому моделированию, стресс-тестированию, сообщила журналистам глава агентства Екатерина Трофимова.

Одной из целей создания новой компании является отделение нерейтинговых операций от рейтинговой деятельности АКРА в соответствии с международной практикой и регуляторными требованиями Банка России. АКРА РМ также будет предоставлять услугу валидации рейтинговых моделей, которая помогает определить "узкие места" в модели клиента и оценить ее устойчивость к различным факторам.

Данные услуги, по мнению АКРА, актуальны для финансовых институтов, а также для компаний, желающих развивать свою систему оценки кредитных рисков контрагентов. "В связи с внедрением стандартов Базельcкого комитета и международного стандарта финансовой отчетности IFRS 9 проверка систем внутренних рейтингов становится особенно актуальной для российских банков", - полагает Трофимова.

Компания будет 100-процентной дочерней структурой АКРА, ее гендиректором также станет Трофимова. В "дочку" внесен капитал 5 миллионов рублей. По прогнозам, уже в 2018 году она выйдет на самоокупаемость. Ожидается, что на горизонте двух-трех лет штат компании составит чуть более 10 человек.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Трофимова пояснила, что АКРА не планирует ограничивать свою работу только рейтинговой деятельностью, а планирует развиваться как группа. Создание "дочки" – один из шагов в новой концепции развития агентства.

По словам Трофимовой, она подразумевает развитие под брендом АКРА "многопрофильной экосистемы" по работе с кредитными рисками с рейтинговым агентством АКРА как основным центром формирования экспертизы, отделенным от всех других бизнесов.

Первое направление в концепции – кредитные и некредитные рейтинги в рамках агентства, изолированная и регулируемая часть бизнеса. Второе направление – это инструменты кредитного риск-менеджмента (моделирование, валидация, стресс-тестирование и другое). Третье – это исследование и прогнозы.

Еще одно направление, которое планируется развивать в рамках группы – это развитие баз данных и связанной инфраструктуры. Также планируется запускать новые индексы в сфере кредитного анализа. Сегодня АКРА публикует индексы финансового стресса для России и Казахстана. Также это тренинги и публичные мероприятия.

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