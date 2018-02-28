Биржи АТР снижаются после выступления нового главы ФРС США и статистики из Китая

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, трейдеры отыгрывают выступление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, а также данные китайской статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,27% - до 3250,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опускался менее чем на 0,01%, до 1808,86 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,68% - до 30743,08 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,78%, до 2436,5 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 6015 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,01%, до 22161,85 пункта.

Крупнейшие биржи США во вторник закрылись снижением более чем на 1%, поскольку инвесторы отыгрывали первое официальное выступление Пауэлла в конгрессе, которое состоялось во вторник. Новый глава Федрезерва назвал ситуацию в американской экономике благоприятной, несмотря на волатильность на рынке. Пауэлл также дал понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен.

Речь Пауэлла добавила на рынок опасений по поводу того, что рост экономики США достигнет таких темпов, которые могут спровоцировать дальнейший рост инфляции и ускорение темпов роста процентной ставки.

Статистика из Китая по промышленности и сфере услуг также не принесла позитива азиатским трейдерам. Ранее в среду государственное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале вновь замедлился - до 50,3 пункта, оказавшись хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших замедление индекса до 51,1 пункта с 51,3 в январе.

PMI в непроизводственном секторе экономики Китая в феврале замедлился до 54,4 пункта против прогноза аналитиков в 55 пунктов. В январе показатель был на уровне 55,3 пункта.