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Нефть дешевеет на статистике из Китая и в ожидании данных по запасам в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, так как инвесторы отыгрывают слабую статистику по промышленному сектору Китая и ждут данных о запасах "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,39% - до 66,26 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,51%, до 62,69 доллара за баррель.

Как сообщило в среду государственное статистическое бюро КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале вновь замедлился — до 50,3 пункта, при этом эксперты прогнозировали замедление индекса только до 51,1 пункта. Показатель оказался минимальным с июля 2016 года.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики отмечают, что Китай является второй по величине экономикой в мире и крупнейшим импортером нефти, поэтому спрос на нефть сильно коррелирует с экономическим ростом этой страны.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации данных по запасам и добыче нефти в США за последнюю неделю. "Рост добычи в США продолжает оказывать давление на рынок, поскольку трейдеры опасаются, что из-за него сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ будет сведено на нет", - приводит агентство слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина (William O"Loughlin).

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует данные по запасам и добыче нефти в стране позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 2,077 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 422,577 миллиона баррелей.

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