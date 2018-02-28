Цена золота колеблется после выступления главы ФРС Пауэлла

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Золото в среду утром торгуется без четкой динамики, участники рынка продолжают оценивать комментарии нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1318,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,45% - до 16,31 доллара за унцию.

Во вторник новый глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления перед комитетом палаты по финансовым услугам конгресса США заявил, что ситуация в американской экономике, несмотря на волатильность на рынке, благоприятна. Пауэлл также озвучил мнение регулятора о том, что инфляция в стране вырастет до 2% в среднесрочной перспективе.

Как отмечают аналитики, отсутствие сильной реакции на рынке золота после выступления Пауэлла было предсказуемым. "Комментарии Пауэлла были в значительной степени ожидаемыми, немного "ястребиными", - сообщил агентству Market Watch Джефф Райт (Jeff Wright), директор по инвестициям Wolfpack Capital.

Тем не менее, по мнению эксперта, обеспокоенность главы ФРС относительно инфляции несколько необоснованна. "Инфляция вызывает некоторые опасения, но этого недостаточно для четырех повышений ставки (в 2018 году - ред.)".

В декабре Федрезерв сообщал, что прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году. Однако в связи с рядом статданных, указывающих на ускорение инфляции в США, многие участники рынка надеялись, что в текущем году регулятор повысит ставку четыре раза. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.