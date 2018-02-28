Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене после выступления главы ФРС

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Доллар дорожает в среду утром к евро и дешевеет к иене после того, как его курс вырос во вторник вечером на фоне выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,2228 доллара за евро с 1,2233 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 107,12 иены за доллар со 107,34 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 90,39 пункта.

Во вторник состоялось первое официальное выступление Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса. Новый глава ФРС отметил благоприятную ситуацию в американской экономике, несмотря на волатильность на рынке. Пауэлл также дал понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее озвученную его предшественницей Джаннет Йеллен.

Уверенность трейдеров относительно дальнейшего повышения процентной ставки после речи Пауэлла возросла, отмечает агентство Рейтер. Сразу после выступления курс доллара к основным мировым валютам вырос.

Теперь инвесторы продолжают оценивать комментарии главы регулятора. По словам старшего аналитика Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Сатоши Окагаву (Satoshi Okagawa), которые приводит агентство, остаются некоторые сомнения по поводу того, были ли все комментарии Пауэлла относительно американской экономики оптимистичными.