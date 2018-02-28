События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 февраля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB Сбербанк - консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента

RUB Газпром нефть - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017

RUB Газпром нефть - СД (о привлечении инвесторов для участия в проектах Блока разведки и добычи)

RUB ОГК-2 - финансовая отчетность по РСБУ за 2017