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События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 февраля


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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)-0,907 млн барр0,933 млн барр (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём промышленного производства (м/м) (январь)2,9% -6,6% (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём розничных продаж (г/г) (январь)3,6%1,6% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Кредитование частного сектора (м/м) (январь)0,3%0,3% (факт)
4:00 CNYКитай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)51,350,3 (факт)
4:00 CNYКитай - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (февраль)55,354,4 (факт)
10:00 EURГермания - Индекс потребительского климата (Gfk) (март)1110,8 (факт)
10:45 EURФранция - Потребительские расходы (м/м) (январь)-1,20%0,40%
10:45 EURФранция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)-0,10%0,30%
10:45 EURФранция - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,60%0,60%
10:45 EURФранция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)-0,10%
11:55 EURГермания - Уровень безработицы (февраль)5,40%5,40%
12:00 EURГермания - Изменение количества безработных (февраль)-25 тыс -15 тыс
13:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)0,30%0,20%
13:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)1%1%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)1,30%1,20%
13:40 EURГермания - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций0,69%
16:30 USDСША - ВВП (кв/кв) (4кв2017)2,60%2,50%
16:30 USDСША - Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2017)2,40%2,40%
16:30 CADКанада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь)-0,90%
17:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль)65,764,2
18:00 USDСША - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь)0,50%0,30%
18:30 USDСША - Запасы сырой нефти-1,616 млн барр2,675 млн барр
18:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)-2,664 млн барр

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBСбербанк - консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента
RUBГазпром нефть - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
RUBГазпром нефть - СД (о привлечении инвесторов для участия в проектах Блока разведки и добычи)
RUBОГК-2 - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
RUBТГК-2 - ВОСА (реестр закрыт 04.01.2018, перевыборы СД)
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