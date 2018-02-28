События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 февраля

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,907 млн барр
|0,933 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|2,9%
|-6,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|3,6%
|1,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (январь)
|0,3%
|0,3% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|51,3
|50,3 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (февраль)
|55,3
|54,4 (факт)
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительского климата (Gfk) (март)
|11
|10,8 (факт)
|10:45
|EUR
|Франция - Потребительские расходы (м/м) (январь)
|-1,20%
|0,40%
|10:45
|EUR
|Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,10%
|0,30%
|10:45
|EUR
|Франция - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,60%
|0,60%
|10:45
|EUR
|Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,10%
|11:55
|EUR
|Германия - Уровень безработицы (февраль)
|5,40%
|5,40%
|12:00
|EUR
|Германия - Изменение количества безработных (февраль)
|-25 тыс
|-15 тыс
|13:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,30%
|0,20%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,30%
|1,20%
|13:40
|EUR
|Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,69%
|16:30
|USD
|США - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|2,60%
|2,50%
|16:30
|USD
|США - Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|2,40%
|2,40%
|16:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь)
|-0,90%
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль)
|65,7
|64,2
|18:00
|USD
|США - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (январь)
|0,50%
|0,30%
|18:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-1,616 млн барр
|2,675 млн барр
|18:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,664 млн барр
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Сбербанк - консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Газпром нефть - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Газпром нефть - СД (о привлечении инвесторов для участия в проектах Блока разведки и добычи)
|RUB
|ОГК-2 - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
|RUB
|ТГК-2 - ВОСА (реестр закрыт 04.01.2018, перевыборы СД)