Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют, кроме "Газпром нефти" и АФК "Система"

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", кроме "Газпром нефти" и АФК "Система", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 1,55%, до 5,9 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,13%, до 67,31 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,01%, до 137,4 доллара. Цена бумаг "Газпрома" уменьшалась на 1,5% - до 5,07 доллара, "Газпром нефти" - оставалась на уровне предыдущего закрытия в 25,25 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ опускалась на 2,41%, до 2,14 доллара, Сбербанка SBER - на 1,71%, до 20,44 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,44%, до 22,85 доллара.

Бумаги "Норникеля" снижались в цене на 1,8%, до 20,16 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,02%, до 16,41 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 1,48%, до 25,64 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT опускалась на 1,37%, достигая 20,56 доллара, "Ленты" - на 2,05%, до 6,44 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 0,16%, до 4,42 доллара.