Биржи Европы снижаются на комментариях нового главы ФРС США

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж снижаются в среду на комментариях нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.30 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,25%, до 7264 пунктов, французский CAC 40 - на 0,32%, до 5326,8 пункта, немецкий DAX - на 0,23%, до 12461,77 пункта.

Во вторник состоялось первое официальное выступление Пауэлла перед финансовым комитетом палаты представителей конгресса. Новый глава ФРС отметил благоприятную ситуацию в американской экономике, несмотря на волатильность на рынке. Он также заявил о том, что не видит угрозы рецессии в США.

В своей речи Пауэлл дал понять, что продолжит политику в области повышения процентной ставки, ранее озвученную его предшественницей Джаннет Йеллен. Трейдеры обеспокоены тем, что более "ястребиные" комментарии ФРС приведут к значительному увеличению компаниями своих расходов, отмечает телеканал CNBC.

Некоторое влияние на ход европейских торгов оказали данные региональной статистики. Ранее в среду европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, составила 1,2% против уровня января в 1,3%, как и ожидали аналитики. Кроме того, по данным Федерального агентства по трудоустройству Германии, безработица в стране в феврале осталась на уровне января в 5,4%, также совпав с прогнозом экспертов.