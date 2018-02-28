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Нефть дешевеет в ожидании статистики из США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Цена нефти снижается днем в преддверии публикации данных по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.11 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,08% - до 66,47 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,1% - до 62,95 доллара за баррель.

Основное внимание участников рынка сосредоточено на ожиданиях статистики от Минэнерго США, которая будет обнародована позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 422,9 миллиона баррелей.

В то же время инвесторы продолжают реагировать на негативную статистику из Китая - крупнейшего импортера нефти в мире. По данным государственного статистического бюро КНР, опубликованным ранее в среду, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале вновь замедлился - до 50,3 пункта против прогноза в 51,1 пункта. Показатель оказался минимальным с июля 2016 года.

Трейдеры также обратили внимание на статистику от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 23 февраля выросли на 933 тысячи баррелей. Запасы бензина при этом увеличились на 1,9 миллиона баррелей.

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