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Рубль днем слабо меняется к доллару и евро, отыграв утреннее снижение


Рынки / Валюта

 

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рубль днем мало меняется к доллару и к евро, отыграв умеренное утреннее снижение, говорят трейдеры.

Размещение Минфином в среду ОФЗ на 50 миллиардов рублей поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.04 мск повышался на 6 копеек - до 56,34 рубля, курс евро снижался на 3 копейки, до 68,82 рубля.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Курс рубля днем слабо менялся к доллару и к евро после утреннего умеренного снижения. Спрос на рисковые активы понизился. Рынок нефти колеблется в районе 66,5 доллара за баррель сорта Brent.

Участники рынка ожидают выхода еженедельной статистики от Минэнерго США, которая будет обнародована позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 422,9 миллиона баррелей.

Поддержка рублю в среду приходит от двух аукционов Минфина, существенно увеличившего предложение ОФЗ на продажу – до 50 миллиардов рублей. Первый аукцион прошел размещением в полном объеме бумаг на 25 миллиардов рублей при спросе в 66,21 миллиарда рублей.

В итоге, доллар и евро днем менялись в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" колебалась немного ниже уровня 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня завершаются выплаты по налогу на прибыль, и экспортеры традиционно стремятся продавать валюту в конце месяца для покрытия операционных расходов, это увеличит предложение валюты на рынке, рассчитывает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Благодаря поддержке экспортеров пара USD/RUB, вероятно, удержится вблизи отметки 56,3 даже в случае умеренного укрепления доллара на форексе", - добавил он.

Сегмент валютной ликвидности вернулся в состояние дискомфорта: стоимость долларов на дневном горизонте выросла до 3-3,5% годовых, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Примечательно, что график погашения внешнего долга выглядит заметно облегченным для начала марта, поэтому в моменте возможное влияние оказывают внутренние стратегические потребности в валюте", - добавил он.

 

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