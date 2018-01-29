Рынок акций РФ снижается более чем на 1,5% на внешнем негативе

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ заметно снижается по основным индексам на внешнем негативе.

Индекс Мосбиржи к 16.55 мск дешевел на 1,64%, до 2303,39 пункта, индекс РТС - на 1,56%, до 1290,39 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" торгуется при этом на уровне предыдущего закрытия - 56,28 рубля, курс евро снижается на 10 копеек, до 68,75 рубля.

Майский фьючерс нефтяной марки Brent перешел к слабому росту и поднимается на 0,2%, до 66,53 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Тем не менее, рынок в России всё ещё находится во власти внешнего негатива. "В первую половину сегодняшнего дня индекс Московской биржи отыгрывал падение цен на нефть и распродажу на глобальном рынке акций, спровоцированную усилением опасений повышения ставок в США", - комментирует Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги Сбербанка SBER подешевели в среднем на уровне рынка на фоне публикации ожидаемо сильной годовой отчетности эмитента в соответствии с МСФО, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

К текущему моменту привилегированные акции банка снизились на 2,6%, обыкновенные – на 1,85%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% по сравнению с 2016 годом, до 748,7 миллиарда рублей. Показатель оказался чуть выше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков, которые ожидали роста прибыли крупнейшего российского банка за 2017 год до 746,6 миллиарда рублей.

В четвертом квартале чистая прибыть банка составила 172,4 миллиарда рублей, увеличившись на 21,6% в годовом выражении.

"В целом же стоит признать, что текущее улучшение основного финансового показателя уже нашло соответствующее отражение в полугодовой динамике обыкновенных и привилегированных акций "Сбербанка". С середины июня 2017 года уже подорожали примерно в два раза", - комментирует Манжос.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Камаза" KMAZ(2,61%), "Детского мира" (2,6%), "Мегафона" MFON(1,33%), "М.Видео" (1,24%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(0,94%), префы "Транснефти" (0,63%) и акции ПИКа (0,63%).

Среди лидеров падения - акции "Норникеля" (-3,46%), "Русгидро" (-2,54%), Московской биржи (-2,42%), "Газпрома" GAZP(-2,39%), Polymetal (-2,39%), "Роснефти" ROSN(-2,31%), а также акции "Магнита" MGNT(-2,25%), "Северстали" CHMF(-2,04%) и "Фосагро" PHOR(-1,99%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вероятно, в среду мы еще увидим попытки проверки на прочность близкого значимого уровня 2300 пунктов, полагает Манжос. В последние минуты основных торгов локальный рынок может сдвинуться по факту публикации еженедельной статистики запасов нефти и нефтепродуктов от минэнерго США (18.30 мск), считает он. "В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с существенным понижением в диапазоне от 1% до 2% по итогам дня", - говорит аналитик.

В ожидании публикации отчета минэнерго США индекс Мосбиржи будет консолидироваться вблизи отметки 2300 пунктов, считает Абрамович. Если прогнозы роста запасов нефти в этой стране подтвердятся, цены на "черное золото" продолжат падать, полагает она.

"В целом снижение рынка нельзя назвать обвалом, но общее падение аппетитов к риску на глобальном рынке заставляет участников торгов продавать. Ближайшие уровни поддержки по индексу Мосбиржи находятся на отметках 2300, 2280 и 2250 пунктов. Впрочем, без возобновления роста на внешних площадках у российского рынка мало шансов на разворот", - заключает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".