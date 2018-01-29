Индексы акций РФ и рубль против доллара вырастут в марте

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в марте повышения фондовых индексов РФ и рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи и РТС за месяц повысятся на 2,5% и 4,5%, соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около уровня 66,5 доллара за баррель, а золота – немного ниже 1350 долларов за унцию, полагают эксперты. Инфляция за месяц составит 0,3%. Курс евро к доллару, по оценкам, останется ниже 1,225 доллара.

Рубль укрепится к доллару на 20 копеек, до 56,2 рубля, а к евро ослабеет на 20 копеек, до 69,1 рубля, считают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ

В начале месяца заседание проведет ЕЦБ, а в конце свое решение по процентной ставке озвучит ФРС США, Банк Англии и ЦБ РФ, отмечает Анна Кокорева из "Альпари".

Риски коррекции на фондовых площадках США отступили, однако среднесрочный риск роста доходностей госдолга остается в силе, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Финансировать растущий дефицит бюджета придется, в том числе, за счет увеличения объемов размещения казначейских обязательств, тогда как даже прогнозируемые сейчас темпы повышения базовой процентной ставки ФРС не способствуют росту привлекательности государственных облигаций США, указывает он. Таким образом, фондовые площадки США выглядят переоцененными, но пока ни один из рынков с сопоставимой ожидаемой доходностью не может предложить разумных альтернатив, рост фондовых индексов должен продолжиться, считает аналитик.

Рынок нефти сохраняет позитивный настрой и готовность вновь протестировать годовые максимумы, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Сдерживающим фактором остается быстрый рост добычи в США, который может притормозить сокращение запасов нефти и дистиллятов, однако технические факторы пока выглядят сильнее фундаментальных, обращает внимание эксперт.

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"Нефть продолжит торговаться в интервале 62-70 долларов за баррель Brent", - прогнозирует Андрей Манько из РИА Рейтинг. "С одной стороны, поддержку высокой цене нефти оказывает достаточно сильное сокращение добычи в ОПЕК и декларация сокращения будущих поставок со стороны Саудовской Аравии. С другой стороны, сдерживать рост котировок будут рекордные объемы добычи в США, буровая активность и рост североамериканского экспорта. В частности, по данным … (Минэнерго США – ред.) добыча нефти в США находится на рекордном почти за 50 лет уровне, который превышает добычу у лидера ОПЕК – Саудовской Аравии", - говорит он.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

В первой половине марта на рынке акций в основном будут преобладать выжидательные настроения, так как все значимые события придутся лишь на последнюю декаду месяца, отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. В конце месяца ожидается новый виток санкционных мер со стороны США против России, о чем недавно объявил министр финансов США Стивен Мнучин, добавляет она.

Российские акции имеют шансы продолжить рост, поддержку позитивной динамике окажут корпоративная отчетность и прикидки по дивидендам, считает Вайсберг из ИК "Регион".

После перехода суверенного рейтинга России по шкале S&P из первой ступени спекулятивной категории "BB+" в последнюю ступень инвестиционной категории "BBB-" иностранные фонды частично вернутся на российский рынок, полагает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

"Рынок продолжает демонстрировать неплохую устойчивость к внешнему негативу и, как мы рассчитываем, сохранит ее, как минимум, до дивидендного сезона (июнь-июль), если не будет сильных глобальных шоков", - говорит Илья Фролов из Промсвязьбанка PSBR. В конце марта он ожидает увидеть удержание примерно текущих уровней по индексу Мосбиржи (2320-2360 пунктов) при росте индекса РТС, который будет диктоваться движением пары доллар-рубль в диапазон 53-55.

РУБЛЬ НЕМНОГО ПРИБАВИТ К ДОЛЛАРУ

В марте нефтяные котировки продолжат оставаться высокими, что простимулирует дальнейшее укрепление рубля и не даст вырасти инфляции, считает Анна Кокорева из компании "Альпари".

На валютном рынке РФ ожидается относительно спокойная динамика, что связано с отскоком цены на нефть, притоком новых средств инвесторов и отсутствием негативных внешних событий, полагает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

На момент заседания ЦБ РФ по ставке - 23 марта - новый кабинет министров РФ еще не будет известен (после выборов президента), поэтому регулятор может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, приняв во внимание некоторое улучшение макроэкономических показателей за последние месяцы, говорит Евгения Абрамович из Dukascopy Bank, анализируя факторы курсовой динамики рубля.

Рубль на фоне дополнительного притока средств нерезидентов после повышения суверенного кредитного рейтинга России будет оставаться крепким, несмотря на весьма вероятное снижение ключевой ставки ЦБ, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Март с точки зрения новой информации будет весьма насыщенным, свою отчетность по МСФО за 2017 год опубликуют многие российские компании: "Аэрофлот" AFLT, "Алроса" ALRS, Московская биржа MOEX, "Интер РАО" IRAO, "Евраз" и другие, напоминает Ярослав Калугин из "Велес Брокер". Совет директоров "Газпрома" GAZP 5 марта рассмотрит обратный выкуп акций, добавляет он.

"Из акций мы рекомендуем к покупке префы "Сургутнефтегаза" SNGS, акции "Лукойла" LKOH, "Газпрома", бумаги "Мечела" MTLR, акции "Мегафона" MFON, ТГК-1. Данные компании имеют сильные фундаментальные факторы для дальнейшего роста. С учетом продолжения подъема на глобальном рынке, связанным с ожиданием ускорения роста мировой экономики, мы ожидаем позитивной динамики российского рынка и отмеченных выше бумаг", - рекомендует он.

По мнению Кокоревой из "Альпари", хорошие результаты в отчетностях по итогам года могут показать "Аэрофлот", "Лукойл" и ГМК "Норильский никель" GMKN. "Также отчетность – это повод посчитать дивиденды, результаты компаний позволят выявить самых щедрых", - говорит она.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" считает, что лидерами роста станут бумаги нефтегазового сектора и банки, рост может продолжиться и в акциях телекоммуникационных компаний и ритейлеров. По его мнению, аутсайдерами могут стать акции компаний черной металлургии. Также на динамику отдельных бумаг будет сильно влиять отчетность.

Лучше рынка могут вести себя акции "защитных" секторов – электроэнергетики, телекоммуникаций, здравоохранения, считает Александр Головцов из ФГ "Уралсиб". На российском рынке от возобновления слабости рубля выиграют металлурги и производители удобрений, отмечает он. "Обещания увеличения социальных расходов, которых ждут в послании Федеральному собранию 1 марта, окажут кратковременную поддержку российским бумагам потребсектора, отставшим от рынка в последние месяцы", - говорит эксперт.