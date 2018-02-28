Ритейлер Carrefour за 2017 г получил чистый убыток в 362 млн евро против прибыли ранее

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Чистый убыток французской группы Carrefour SA по итогам 2017 года составил 362 миллиона евро, тогда как год назад компания получила прибыль в 894 миллиона евро, говорится в отчетности компании.

Объем продаж Carrefour поднялся за отчетный год на 2,9% и составил 78,897 миллиарда евро, сообщается в релизе компании. Общая выручка составила 80,975 миллиарда евро, что на 2,8% выше показателя 2016 года.

В основном негативное влияние на результаты оказали единовременные убытки в 1,31 миллиарда евро из-за неблагоприятной ситуации в Италии и обесценивания активов, связанных с бывшими магазинами сети DIA. Во Франции компания столкнулась с сильным конкурентным давлением, говорится в релизе. На основных рынках при этом отмечается рост издержек на сбыт продукции, вместе с этим осложнилась ситуация в Аргентине.

Также компания сообщает о полном запуске плана Carrefour 2022, который подразумевает преобразования во всех регионах (в Европе, Латинской Америке и Азии). План направлен на рост эффективности и конкурентоспособности.

Carrefour — вторая по величине в мире компания розничной торговли после американской Wal-Mart. Carrefour пыталась выйти на российский рынок, открыв в 2009 году магазины в Москве и Краснодаре. Однако в октябре того же года компания объявила об уходе с российского рынка из-за отсутствия перспектив для роста.