Рынок акций РФ снизился вслед за биржами Европы и дешевеющей нефтью

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрылся в значительном минусе на фоне негативной динамики зарубежных рынков и снижения цен на нефть.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,93% - до 2396,8 пункта, индекс РТС - на 1,94%, до 1285,47 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.17 мск снижался на 5 копеек - 56,23 рубля, курс евро - на 16 копеек, до 68,7 рубля.

Майский фьючерс марки Brent дешевеет на 1,4% - до 65,59 доллара за баррель.

ДАВЛЕНИЕ НА РЫНОК

Европейские фондовые индексы в среду снизились в пределах 0,36-0,95%.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 февраля, по данным Минэнерго страны, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,5 миллиона баррелей. На этих новостях цена на нефть марки Brent ушла ниже 66 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи на этом фоне упал ниже важной психологической отметки в 2300 пунктов, а РТС - ниже 1300 пунктов.

"По итогам торгов среды российский фондовый рынок понес ощутимые потери. Даже во второй половине торгов, когда появились поводы для отыгрыша части потерь, нашим индексам так и не удалось восстановиться. Более того, под конец дня внешний фон ухудшился, что позволило "медведям" удержать инициативу", - комментирует Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

Российский рынок акций активно корректируется второй день подряд - после обновления пиков в понедельник индекс Мосбиржи отступил в общей сложности на 3,2%, подсчитала Анна Бодрова из "Альпари". У "медведей" еще есть простор для снижения на 3-5%, учитывая градус перекупленности, уверена она.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги Сбербанка SBER после недавнего обновления исторических максимумов в среду продолжали дешеветь, несмотря на публикацию ожидаемо сильной годовой отчетности по МСФО. К закрытию торгов привилегированные акции банка снизились на 1,81%, обыкновенные – на 2,09%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% - до 748,7 миллиарда рублей, превысив консенсус-прогноз РИА Новости, составленный на основе опроса аналитиков (746,6 миллиарда рублей). В четвертом квартале чистая прибыль банка составила 172,4 миллиарда рублей, увеличившись на 21,6% в годовом выражении.

"Столь приличные показатели не спасли акции Сбербанка от снижения - хорошая отчетность уже давно была заложена участниками рынка в цены, и после публикации статистики стоимость бумаг ушла вниз вслед за рынком на традиционной фиксации прибыли "по факту". В лидеры падения Сбербанк, конечно, не попал, но свои -2,09% словил честно", - прокомментировал Алексей Коренев из "Финама".

"Если еще принять во внимание риски сжатия процентной маржи вслед за снижением процентных ставок в экономике, можно сделать вывод, что история роста в Сбербанке потихоньку выдыхается. У нас нет открытых фундаментальных инвестиционных идей по обыкновенным или привилегированным акциям госбанка", - добавил Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

"Тем не менее, констатируем хороший момент для закрытия длинных позиций. Спекулятивная рекомендация – открытие короткой позиции по акциям Сбербанка с целью 263 рубля за обыкновенную акцию", - рекомендует Нигматуллин.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров - акции "Камаза" KMAZ(3,29%), "Детского мира" (2,26%), "Мегафона" MFON(2,54%), ПИКа (2,25%), "Полюса" (2,16%), префы "Селигдара" SELG(2,13%), префы "Транснефти" (1,93%), акции "Аэрофлота" AFLT(1,69%), "Юнипро" (1,26%) и ЛСР (1,06%).

Акции "Камаза" второй день бурно дорожают, отмечает Бодрова из "Альпари". Катализатором стала корпоративная новость понедельника о приобретении компанией доли в "Объединенных автомобильных технологиях", что позитивно для развития "Камаза", поясняет она.

"Техническая картина торгов демонстрирует, что бумаги пробили накануне верхнюю границу среднесрочного торгового канала на уровне 53,42 рубля. Теперь акции могут тянуться выше, в область 54-54,7 рубля. Среднесрочный взгляд на бумагу нейтральный", - добавила аналитик.

В аутсайдерах - префы "Татнефти" TATN(-3,98%), акции "Новатэка" NVTK(-3,4%), "Норникеля" (-3,39%), "Алросы" ALRS(-2,82%), Московской биржи (-2,82%), МТС MTSS(-2,69%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(-2,58%) и акции "Фосагро" PHOR(-2,52%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе торгов среды индекс Мосбиржи не только пробил вниз отметку 2325 пунктов, выступавшую локальной поддержкой, но и ушел ниже 2300 пунктов - уровня, ставшего максимумом прошлого года, обращает внимание Зварич.

"В сложившихся обстоятельствах "медведи" попытаются закрепиться ниже этой отметки, что даст им возможность создать плацдарм для дальнейшей коррекции. Однако для этого рынку может понадобиться дальнейшее снижение цен на нефть", - говорит он.

"В среду рублевый индикатор спустился в область 2300 пунктов, следующая остановка продавцов может случиться около 2275 пунктов. Индекс РТС, в свою очередь, ушел под отметку 1300 пунктов - теперь новой целью продаж становится рубеж 1280 пунктов", - прогнозирует Бодрова.