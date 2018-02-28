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Фунт дешевеет на новостях по Brexit


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов к доллару опускается в среду на фоне публикации проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС и комментариев основных переговорщиков по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.29 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,3779 доллара с 1,3909 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару опускался до 1,2201 доллара за евро с 1,2233 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 106,78 иены за доллар со 107,34 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,27%, до 90,6 пункта.

Ранее в среду ЕК опубликовала проект соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) с основными положениями будущего сотрудничества ЕС и Соединенного Королевства. Проект соглашения на 119 страницах является итогом первого этапа переговоров ЕС и Великобритании по Brexit. В документе среди прочего отражено положение об "открытой" границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также описана процедура ограниченного во времени переходного периода после выхода Британии в марте 2019 года.

Позже днем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна с проектом документа. По ее словам, реализация этого проекта нанесет ущерб британскому общему рынку и будет представлять угрозу конституционной целостности Великобритании посредством создания таможенных и регуляторных границ в Ирландском море. Мишель Барнье, главный переговорщик со стороны ЕС по Brexit, в свою очередь, отметил, что Великобритания должна будет соблюдать все законодательство ЕС во время переходного периода. В противном случае ей может быть отказано в полном доступе к европейскому рынку.

"Кажется, ЕС просто говорит "примите это как данность" или не рассчитывайте на переходный период вовсе. И рынок соглашается с этим предложением, поднимая евро против фунта", - прокомментировал валютный стратег Nordea Bank AB Андреас Стено Ларсен (Andreas Steno Larsen), которого цитирует агентство Блумберг.

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