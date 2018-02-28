FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Британский регулятор платежных систем в сентябре введет защиту push-платежей от мошенников


Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 28 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский регулятор платежных систем The Payment Systems Regulator (PSR) в сентябре планирует ввести систему кодов, позволяющих защитить авторизированные push-платежи клиентов от мошенников; нововведение будет предусматривать возмещение потерянных средств в результате противозаконных действий, отмечается в сообщении PSR.

При push-платежах не надо вводить одноразовые пароли из sms или мобильного приложения: для подтверждения платежа достаточно нажать кнопку в push-сообщении на экране смартфона.

Новая модель будет обязывать банки и других участников транзакций выплачивать условную компенсацию своим клиентам, пострадавшим от действий мошенников. В полную силу с учетом доработок система заработает в 2019 году, надеется регулятор.

PSR с ноября прошлого года провел консультации с банками и клиентами платежных систем, чтобы понять, каким образом лучше ввести условную модель возмещения потерь и защитные коды.

"Теперь, следуя консультациям, регулятор движется вперед по введению модели условного возмещения", - говорится в сообщении PSR.

По данным ассоциации UK Finance, в первом полугодии 2017 года мошенники атаковали более 19 тысяч пользователей push-платежей на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ