Британский регулятор платежных систем в сентябре введет защиту push-платежей от мошенников

ЛОНДОН, 28 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский регулятор платежных систем The Payment Systems Regulator (PSR) в сентябре планирует ввести систему кодов, позволяющих защитить авторизированные push-платежи клиентов от мошенников; нововведение будет предусматривать возмещение потерянных средств в результате противозаконных действий, отмечается в сообщении PSR.

При push-платежах не надо вводить одноразовые пароли из sms или мобильного приложения: для подтверждения платежа достаточно нажать кнопку в push-сообщении на экране смартфона.

Новая модель будет обязывать банки и других участников транзакций выплачивать условную компенсацию своим клиентам, пострадавшим от действий мошенников. В полную силу с учетом доработок система заработает в 2019 году, надеется регулятор.

PSR с ноября прошлого года провел консультации с банками и клиентами платежных систем, чтобы понять, каким образом лучше ввести условную модель возмещения потерь и защитные коды.

"Теперь, следуя консультациям, регулятор движется вперед по введению модели условного возмещения", - говорится в сообщении PSR.

По данным ассоциации UK Finance, в первом полугодии 2017 года мошенники атаковали более 19 тысяч пользователей push-платежей на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов.