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Биржи Европы закрылись в минусе на опасениях повышения ставок мировых регуляторов


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды в минусе на опасениях повышения ставок мировых регуляторов, которое приведет к удорожанию кредитов для компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,69% - до 7231,91 пункта, французский CAC 40 - на 0,44%, до 5320,49 пункта, немецкий DAX - на 0,44%, до 12435,85 пункта.

Биржи Европы повторили динамику торгов в Азии. Общим негативным фоном для фондовых бирж стало первое выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, состоявшееся во вторник. Новый глава ФРС отметил благоприятную ситуацию в американской экономике, несмотря на волатильность на рынке, и улучшение экономических перспектив США с декабря прошлого года.

Его комментарии были восприняты рынком как намек, что регулятор может повысить базовую ставку в 2018 году четырежды, а не трижды. Повышение ставки приводит к удорожанию кредитов и, соответственно, увеличению затрат компаний по займам и снижению прибыли.

"Федеральные банки США теперь (после выступления Пауэлла - ред.) оценивают вероятность трех повышений ставки в 2018 году в 99% по сравнению с примерно 60% ранее, а вероятность четырех повышений - в 74%", - цитирует агентство MarketWatch главу отдела стратегического анализа по валютным ранкам в Азии RBC Capital Markets Сью Трин (Sue Trinh).

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